Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft: Ladendieb stiehlt vier Tüten voll Tabak

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagvormittag, 02.04.2021, brach ein polizeibekannter Bielefelder in einen Supermarkt ein. Die alarmierten Polizeibeamten fassten den Täter, einen 27-jährigen Bielefelder.

Ein couragierter Zeuge rief die Polizei gegen 11:10 Uhr an, um mitzuteilen, dass er einen Einbruch in einen Supermarkt an der Große-Kurfürsten-Straße, Höhe Arndtstraße, beobachtet habe und den Täter zu Fuß verfolgen würde. Als die alarmierten Beamten eintrafen, hatte der Zeuge den Täter aus den Augen verloren und äußerte sich gegenüber den Polizisten zu seinen Beobachtungen.

Der Zeuge war zufällig über den Parkplatz des Supermarktes gegangen, als der Einbrecher den Tatort samt Beute verließ. Durch die gewaltsam geöffnete Eingangstür zwängte sich der Mann mitsamt seiner Beute - vier gefüllten Einkaufstüten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeibeamten den Einbrecher entdecken und festnehmen. In den Tüten des Mannes befanden sich Tabakwaren in verschiedenen Verpackungsgrößen im Wert von rund 175 Euro.

Der Sachschaden durch die gewaltsam geöffnete Eingangstür beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Der polizeibekannte Bielefelder wurde am Samstagvormittag, 03.04.2021, einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

