Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht, Gartenmauer stark beschädigt

EttringenEttringen (ots)

Am Freitag, dem 30.10.2020, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Gartenmauer eines Grundstückes in der Bergstraße in Ettringen. Hierbei wurden etwa 2 Meter der Mauer aus dem Fundament gerissen und umgestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Mayen unter der 02651/8010 entgegen.

