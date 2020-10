Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht, erheblicher Sachschaden an Kleinwagen

MayenMayen (ots)

Am Samstag, dem 31.10.2020, im Zeitraum zwischen 12:45 und 13:05 Uhr, parkte der Geschädigte seinen anthrazitfarbenen Kleinwagen auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Mayen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß, vermutlich beim Einparken, derart gegen die vordere linke Fahrzeugecke, dass der Stoßfänger teilweise abgerissen wurde und ein erheblicher Sachschaden entstand. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Mayen unter der 02651/8010 entgegen.

