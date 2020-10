Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrecher auf dem Golfplatz Bad Neuenahr unterwegs

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 27.10.20 waren auf dem Golfplatz Köhlerhofweg in Bad Neuenahr Einbrecher unterwegs. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten die unbekannten Täter in das Restaurant des Golfplatzes. Im Gastraum wurde ein Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt aufgebrochen und aus einer Vitrine wurde Schmuck entwendet. Aus einem benachbarten Büro wurde anschließend ein Würfeltresor mitgenommen. Dieser wurde später auf dem weitläufigen Gelände aufgebrochen aufgefunden. Die Polizei bittet in dem vorliegenden Fall die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, Tel. 02641/ 9740.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Gerd Vogt, 02641/ 974-211,

pibadneuenahr@polizei.rlp.de







