Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Polizei stellt Tatverdächtige nach Körperverletzung

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag gegen 00.00 Uhr geriet ein 57-jähriger Breyeller mit drei jungen Männern auf der Josefstraße zunächst in einen verbalen Streit. Grund waren augenscheinlich weggeworfene Zigarettenstummel. Während des Streites zog einer der Männer ein Messer und versuchte damit, den 57-Jährigen zu verletzen. Dieser wehrte den Angriff ab und blieb unverletzt. Polizeibeamte stellten bei der Fahndung zwei der Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Dabei handelt es sich um zwei 18-jährige Männer (afghanisch / syrisch) aus Nettetal. Die beiden Männer wurden bereits wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an. /wg (769)

