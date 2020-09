Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Dülken: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Viersen/Dülken: (ots)

Bereits am 04.09.2020, zwischen 09.45 und 10.50 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in ein Haus auf dem Sebastianusweg in Viersen einzubrechen. Der Täter hatte gewaltsam ein Fenster zum Wintergarten geöffnet und anschließen versucht, eine Tür zum Haus aufzuhebeln. Dabei wurde er von der Eigentümerin überrascht und flüchtete durch den Garten in unbekannte Richtung. Der Mann ist etwa 20-30 Jahre alt, ca 1,80 Meter groß, schlank und hat blonde Haare. Am 06.09.2020 gegen 02.45 Uhr versuchte ein Unbekannter, in ein Haus auf der Wilhelm-Teuwen-Straße in Viersen-Dülken einzubrechen. Der Eigentümer wurde zu dieser Zeit durch ein Geräusch wach. Als er nachschaute, stellte er Hebelmarken an der Haustür fest. Der Tatverdächtige war unerkannt geflüchtet. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (768)

