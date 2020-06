Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Diebstahl eines Wohnwagens

Nordwalde (ots)

An der Bahnhofstraße ist ein Wohnwagen gestohlen worden. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass der Wagen des Herstellers Knaus, Typ Südwind, am Dienstagnachmittag (16.06.2020), um 16.00 Uhr, noch auf einer gepflasterten Fläche gegenüber des Wattendorfweges stand. Am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, war er dann verschwunden. Der Wohnwagen hat das Kennzeichen TE - D 800. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Wohnanhängers machen können, Telefon 02571/928-4455.

