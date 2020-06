Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus PKW

Rheine (ots)

Im Parkhaus an der Bahnhofstraße 32 sind am Dienstagabend (16.06.2020) fünf Fahrzeuge aufgebrochen bzw. beschädigt worden. Dabei richteten die unbekannten Täter nicht unerhebliche Sachschäden an, da sie in fast allen Fällen eine Scheibe zertrümmerten. An einem Cabriolet beschädigten sie das Dach. Was aus den Wagen erbeutet wird, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Zur Beute gehören eine Handtasche und ein Portmonee. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, Telefon 05971/938-4215.

