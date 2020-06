Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl

Ochtrup (ots)

Auf einem Gelände an der Straße Witthagen sind in der Nacht zum Mittwoch (17.06.2020) zwei Container aufgebrochen worden. Die Unbekannten müssen sich in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06.00 Uhr, dort aufgehalten haben. Es war ihnen gelungen, zwei Baucontainer gewaltsam zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen haben sie daraus nichts gestohlen. Im Weiteren stellte sich heraus, dass die Unbekannten in der Nähe einen weiteren Container aufbrechen wollten. In der Nachbarschaft gingen sie auch zu dem im Bau befindlichen Kindergarten. Hier verschafften sie sich Zutritt und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

