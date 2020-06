Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/ Bo, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (16.06.) wurde in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr ein auf dem Parkplatz "Neuer Markt" geparkter, schwarzer Audi beschädigt. Offensichtlich ist ein anderes Fahrzeug gegen den Audi gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Pkw müsste es sich, nach den am Unfallort aufgefundenen Spuren, um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Ein Zeuge sah eine ca. 40jährige Frau, die an ihrem roten Fahrzeug stand und mit einem Tuch die Oberfläche abwischte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05971/938-4215 bei der Polizei Rheine zu melden.

