Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW Brand in Wustrow, (LK Vorpommern - Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 28.04.2020, gegen Mitternacht wurde die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über einen Brand im Ostseebad Wustrow in der Strandstraße informiert. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war ein unter einem Carport stehender Pkw Mercedes in Brand geraten. Die am Einsatz beteiligten 30 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das danebenliegende Wohnhaus verhindern. Ein Bewohner des Wohnhauses musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Ribnitzer Boddenkliniken eingeliefert werden. Durch das Feuer wurde der Carport erheblich beschädigt, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 30.000,-Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell