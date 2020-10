POL-E: Essen: Couragierte Passanten fassen Straßenräuber - Krimineller entkommt dennoch - Polizei sucht Zeugen

Polizei Essen

Essen: Couragierte Passanten fassen Straßenräuber - Krimineller entkommt dennoch - Polizei sucht Zeugen

Essen

45329 E.-Altenessen-Nord: Zwei couragierte Passanten fassten Mittwochmittag (28. Oktober) im Norden Altenessens einen Straßenräuber. Der Kriminelle entkam dennoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr sprach ein Unbekannter einen Senior auf der Karlstraße an und verfolgte ihn dabei. Als der ältere Herr in einem Hauseingang stand, schubste ihn der Verfolger und entriss ihm die Geldbörse aus der Hosentasche. Der Rentner lief lautstark um Hilfe. Der Räuber ließ das Portmonee fallen und rannte auf die gegenüberliegende Seite in eine Arztpraxis. Nur wenig später verließ er das Gebäude wieder. Die Hilferufe des 78-Jährigen riefen zwei aufmerksame und couragierte Fußgänger (m41/m79) auf den Plan. Gemeinsam waren sie in der Lage den Flüchtenden zu ergreifen und die Polizei zu alarmieren. Leider konnte sich der Täter losreißen und seine Flucht über die Wilhelm-Nieswandt-Allee in Richtung Innenstadt fortsetzen.

Der Mann soll zirka 30 bis 35 Jahre alt, 1,8 Meter groß, schlank und Südländer sein. Seine Haare sind schwarz und er hat auffällige Pickel im Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Wollmütze, einer dunkelblauen Daunenjacke. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise die zur Aufklärung der Straftat führen können, bittet die Essener Polizei an die Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

