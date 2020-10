Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Tankstelle

Tabakwaren entwendet

Bruttig-FankelBruttig-Fankel (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Dienstag, 27.10.2020, zwischen 03.15 Uhr und 03.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle im Ortsteil Bruttig. Unter massiver Gewalteinwirkung haben die Täter die Eingangstür aufgehebelt und gelangten so in den Verkaufsraum, wo sie ausschließlich Tabakwaren entwendeten. An der Eingangstür entstand hoher Sachschaden, der Gesamtschaden beziffert sich auf eine vierstellige Summe. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen. Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt ein Fahrzeug oder eine vierköpfige Personengruppe an oder in der Nähe der Tankstelle gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Telefon 02671/9840

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984202

www.polizei.rlp.de/pi.cochem

picochem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell