POL-COE: Coesfeld, Kuchenstraße/Brauner VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (20.05.21) einen braunen VW Passat beschädigt. Das Auto parkte zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kuchenstraße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

