POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Unerlaubt auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung befuhr eine 56-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstag (20.05.21) die Steverbrücke an der Straße Dahlienufer. Gegen 15.15 Uhr passierte sie einen 14-jährigen Fußgänger, der sich auf der Brücke befand. Er stand mit dem Rücken zur Radfahrerin. Als er einen Schritt zur Seite machte, stürzte die Frau. Zu einer Berührung kam es nicht. Mit einem Rettungswagen kam die 56-Jährige in ein Krankenhaus.

