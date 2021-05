Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Josef-Heiming-Straße

Rettung eines Mauerseglers

Coesfeld (ots)

Eine Dohle bedrohte am Mittwochmorgen, 19.05.2021, einen Mauersegler auf dem Bolzplatz an der Josef-Heiming-Straße in Dülmen. Passanten hörten die Schreie des Seglers, der augenscheinlich nicht wieder vom Boden aus starten konnte. Dies teilten sie den zufällig in der Nähe anwesenden Bezirksdienstbeamten Klaus Sikorski mit. Als Polizist und Tierfreund eilte er zu dem Vogel und brachte ihn zu einer ansässigen Tierärztin. Diese untersuchte den Vogel und gab Entwarnung. Dem Tier fehlte nichts, er war lediglich etwas geschwächt. Noch dazu klärte sie den Beamten über die Vogelart auf und riet, ihn aus der Luft starten zu lassen, da dies für ihn artenbedingt einfacher sei. Diesen Rat setzte der Polizist um und stellte sich an ein Feld und hielt den Vogel ca. 15 Minuten immer wieder in die Luft, bis er letztendlich und tatsächlich in die Luft flog. Dort drehte er Laut gebend noch ein paar Runden über dessen Kopf und flog mit einem anderen heranfliegenden Segler seiner Art davon.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell