Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte halten Sie sich an die Tempolimits - ein Tag ohne Verkehrstote ist das Ziel...

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 38. Kalenderwoche 2020

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfall- und Wildgefahrenstrecken; des Weiteren wird der Geschwindigkeitsmessanhänger auf der Bundesstraße 43a eingesetzt. Der kommende Mittwoch steht ganz im Zeichen von Project "EDWARD" (European Day without Road Death) mit dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten auf "Null" zu reduzieren. Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit, das Nichtbeachten von Überholverboten sowie Ablenkung zum Beispiel durch die Nutzung von Handys am Steuer sind die Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

14.09.2020: BAB A66 in Richtung Frankfurt, ASS Bad Orb/Wächtersbach (Geschwindigkeitsmessanhänger); Neu-Isenburg, Gravenbruchring in Richtung Offenbach;

15.09.2020: BAB A66 in Richtung Frankfurt, ASS Bad Orb/Wächtersbach; L 3121, Gemarkung Seligenstadt in Richtung Seligenstadt (Unfall- und Wildgefahrenstrecke);

16.09.2020: BAB A661 in Fahrtrichtung Darmstadt, Ausbauende Egelsbach;

17.09.2020: B 43a, Hanau in Richtung Fulda, ASS Hanau Hbf. (Geschwindigkeitsmessanhänger); L 3001, Gemarkung Dietzenbach in Richtung Offenthal (Unfall- und Wildgefahrenstrecke); L 3178, Gemarkung Bad Soden-Salmünster in Richtung BSS/Mernes (Unfall- und Wildgefahrenstrecke);

18.09.2020: B 43a Hanau in Richtung Fulda, ASS Hanau Hbf. (Geschwindigkeitsmessanhänger);

19.+20.09.2020: B 43a, Hanau in Richtung Fulda, ASS Hanau Hbf. (Geschwindigkeitsmessanhänger).

Offenbach, 11.09.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell