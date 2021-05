Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Beisenbusch/Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Fünf beschädigte Autos und drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag (20.05.) auf der B525 ereignete. Gegen 07.40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Coesfelder mit seinem Auto die B525 aus Nottuln kommend in Richtung BAB43. Ca. 300 Meter vor der Ampelkruezung Beisenbusch, erkannte er nicht die vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden bzw. stehenden Autos. Er fuhr auf das vor ihm befindliche Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch drei weitere Autos aufeinandergeschoben. Bei dem Unfall verletzten sich drei Personen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme war die B525 über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

