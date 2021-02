Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfall auf der B27 mit 12.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine 42-jährige Lenkerin eines Hyundai befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr in Besigheim die Gottlob-Müller-Straße (B27) in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Ein 54-Jähriger, der mit seinem Sattelzug unterwegs war, wollte zu diesem Zeitpunkt aus der Riedstraße nach links auf die Gottlob-Müller-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl der LKW-Fahrer, als auch die Hyundai-Fahrerin gaben an, dass ihre Ampel zu diesem Zeitpunkt "grün" gewesen sei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen.

