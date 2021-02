Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: "Frankfurter Hut" hinterlässt Sachschaden an Mercedes

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt, da es am Freitag gegen 04.40 Uhr in der Poststraße in Böblingen zu einem Unfall kam. Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer überrollte einen Gegenstand, so dass beide linken Reifen derart beschädigt wurden, dass der PKW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein sogenannter "Frankfurter Hut", der in der Poststraße die Fahrbahn und den Fußgängerweg baulich voneinander trennen, aus seiner Verankerung gerissen worden war. Das Element war auf der Fahrbahn liegen geblieben und wurde dann von dem Mercedes-Lenker überfahren. Möglicherweise war eine Unfallflucht, die sich zuvor ereignet hatte, ursächlich für die Veränderung. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

