Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Gaggenau/Bad Rotenfels (ots)

Bislang Unbekannte legten gestern Abend im Bereich des Bahnhofs Bad Rotenfels ein schwarzes Damenrad auf die Gleise der Murgtalbahn. Der Triebfahrzeugführer der S 81 konnte gegen 20:35 Uhr trotz Bremsung ein Überfahren nicht verhindern. Nach ersten Erkenntnissen entstanden am Zug keine Schäden. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell