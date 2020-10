Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Iffezheim/Karlsruhe/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 27-jährigen Rumänen, der in einem ICE von Karlsruhe nach Offenburg kontrolliert wurde, bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht. Ein 27-jähriger türkischer Staatsangehöriger, der am Grenzübergang in Iffezheim kontrolliert wurde, konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine Haftstrafe abwenden. Er wurde wegen Erschleichen von Leistungen in mehreren Fällen per Haftbefehl gesucht.

