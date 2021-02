Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8/ Leonberg: Sonne blendet Autofahrerin

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund der blendenden Sonne kam eine 27-jährige Seat-Fahrerin am Donnerstag gegen 08:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) in Fahrtrichtung München zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-Ost von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Aufpralldämpfer. Bei dem Unfall wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell