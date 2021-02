Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Räumfahrzeug in der Neue Ramtelstraße in Leonberg. Der 41-jährige Fahrer war mit seinem Gefährt in der Neue Ramtelstraße in Richtung der Südrandstraße unterwegs und räumte den Schnee beiseite. Im Bereich eines Linkabbiegerstreifens in Richtung der Glemseckstraße übersah der 41-Jährige einen 69-jährigen Mercedes-Fahrer, der sich zwischenzeitlich hinter ihm befand. Beim Rangieren kollidierte dann der Streusalzverteiler des Räumfahrzeuges mit der Front des Mercedes. Es wurde ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro verursacht. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

