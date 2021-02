Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Golf, der am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.00 Uhr in der Olgastraße in Holzgerlingen auf dem Kundenparkplatz eines Discountmarktes abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Frontschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Darüber hinaus entdeckten hinzugezogene Polizeibeamte blaue Lackantragungen an dem VW Golf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

