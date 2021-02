Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Schneeglätteunfall mit Sattelzug

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es kurz nach 10.00 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost zu einem Unfall, der zu einem Rückstau führte. Ein 47 Jahre alter Sattelzuglenker wollte den Fahrstreifen wechseln und kam aufgrund der Schneeglätte und vermutlich nicht an die Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit ins Schleudern. Er prallte zunächst links dann rechts gegen die Schutzplanke. Auf den beiden rechten Fahrstreifen kam der Sattelzug schließlich zum Stehen. Diese beiden Fahrstreifen waren in der Folge rund zwei Stunden lag blockiert. Gegen 12.15 Uhr, nachdem der Sattelzug geborgen und die Fahrbahn gereinigt war, konnte die Sperrung in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder aufgehoben werden. Der Stau belief sich auf etwa vier Kilometer. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

