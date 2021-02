Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Sattelzuglenkerin von L 1208 abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Eine 67 Jahre alte Sattelzuglenkerin kam am Mittwoch kurz vor 11.00 Uhr bei ihrer Fahrt von Steinenbronn nach Waldenbuch von der Landesstraße 1208 ab, was schließlich zu einer Sperrung der Straße führte. Die Fahrerin wollte lediglich einem entgegenkommenden LKW etwas Platz machen. Sie geriet auf den Grünstreifen und der gesamte Zug rutsche hierauf in den Straßengraben. Eine zufällig vorbei fahrende Streifenwagenbesatzung sicherte den Sattelzug so lange ab, bis das beauftragte Unternehmen den Sattelzug aus dem Graben heraus gezogen hatte. Anschließend musste die verdreckte Straße von der Straßenmeisterei Herrenberg gereinigt werden. Hierzu wurde die gesamte Fahrbahn für etwa 15 Minuten gesperrt. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz beendet.

