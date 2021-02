Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht in der Daimlerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit anschließender Unfallflucht am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 20:50 Uhr in der Daimlerstraße in Ludwigsburg. Ein kurz vor der Kreuzung mit der Robert-Meyer-Straße abgestellter grauer Toyota wurde im linken Frontbereich beschädigt. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter Tel. 07141 18 5353 Zeugenhinweise entgegen.

