Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung einer Mauer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rechtsabbiegen beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Mauer eines Firmengeländes in der Konrad-Zuse-Straße in Sachsenheim-Großsachsenheim. Der unbekannte Fahrzeugführer muss am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Den verursachten Sachschaden schätzte man auf etwa 2.500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz melden.

