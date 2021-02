Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Polizei sucht Zeugen zu Unfall in der Döffinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch kurz nach 19.00 Uhr in der Döffinger Straße kurz vor Sindelfingen-Darmsheim ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, noch Zeugen. Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer, der aus Richtung Sindelfingen kam, ordnete sich im Kreuzungsbereich mit der Mühlacker und der Widdumstraße auf dem Linksabbiegestreifen ein, um nach Darmsheim abzubiegen. Zunächst hielt er an der roten Ampel an und fuhr los, als diese wohl auf grün umsprang. Im Kreuzungsbereich kam es hierauf zu einem Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 34-Jährigen, die von Grafenau in Richtung Sindelfingen fuhr. Auch ihre Ampel soll zu diesem Zeitpunkt "grün" gewesen sein. Die Hyundai-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell