POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 9. Dezember 2020, in der Arthur-Fitger-Straße in Delmenhorst wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Pkw Opel die Arthur-Fitger-Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Cramerstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw Audi einer 49-Jährigen aus Ganderkesee.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 5.500 Euro geschätzt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

