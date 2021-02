Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen a.K.: Jugendlicher Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto und flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 08.02.2021, gegen 13.10 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen jugendlichen Radfahrer, der in Bahlingen a.K. die Kreuzgasse aus Richtung Bühlstraße befuhr und in Höhe der Hausnummer 4 an einen geparkten Mercedes fuhr. Der junge Mann kam infolge der Kollision zu Sturz, fuhr aber einen kurzen Moment später weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Radler wird auf 13 bis 14 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einem hellen Sweatshirt und einer schwarzen Kapuzenjacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

