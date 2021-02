Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Pferd auf der Autobahn unterwegs

Freiburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten am Montag, 08.02.2021, gegen 14.00 Uhr der Polizei mit, dass auf der Autobahn A 5 im Bereich des Autobahndreieck Weil am Rhein und in Fahrtrichtung der Autobahn A 98, Richtung Lörrach, ein Pferd mit einer blauen Decke alleine unterwegs sei. Zur Gefahrenabwehr wurde am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein kurzfristig die Einreise nach Deutschland gesperrt. Ein Verkehrsteilnehmer hielt an und konnte kurze Zeit später das Pferd auf der Autobahn A 98 einfangen. Bislang sind hier keine Gefährdungen des Straßenverkehrs bekannt. Auch ist noch nicht bekannt wie das Pferd auf die Autobahn gelangen konnte. Das Pferd blieb augenscheinlich unverletzt.

