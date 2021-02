Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Waldshut - Korrekturmeldung!

Am Unfall beteiligt war nicht eine Nissan-Fahrerin, sondern ein 44 Jahre alten Nissan Fahrer!

Ursprungsmeldung:

Am Montagmorgen, 08.02.2021, sind in WT-Waldshut auf der B 34 in Höhe der Einmündung zur B 500 zwei SUVs zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro. Kurz vor 07:00 Uhr befuhr eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan die B 34 stadteinwärts. Sie kollidierte mit einer von rechts, aus der B 500 einfahrenden 62 Jahre alten VW-Fahrerin. Zur Unfallzeit wurde der Verkehr durch die dortige Ampel geregelt. Diese soll bei keiner der Beteiligten rot gezeigt haben. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet deshalb Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

