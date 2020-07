Polizei Gütersloh

POL-GT: Beleidigung, Widerstand, Hausfriedensbruch - 14-Jähriger an Eltern übergeben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nach einem wiederholten Hausfriedenbruch in einem Lebensmittelmarkt am Bahnhof, sollte ein 14-jähriger Gütersloher seinen Erziehungsberechtigten am Samstagnachmittag (25.07., 15.30 Uhr) übergeben werden. Anstelle den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten Folge zu leisten, verhielt sich der junge Mann verbal aggressiv. Er beleidigte die Beamten lautstark auf dem Bahnhofsvorplatz. Zudem versuchte er zu flüchten. Bei der kurzen Nacheile verletzte sich ein eingesetzter Polizeibeamter leicht.

Der 14-Jährige wurde letztendlich von der Gütersloher Polizeiwache durch seine Erziehungsberechtigten abgeholt. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

