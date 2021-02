Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vermeintliche Notlage am Nachtschalter

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 05.02.2021 gegen 20:45 Uhr, wollte ein Autofahrer noch eine Besorgung am Nachtschalter einer Tankstelle an der B31 machen. Nach Betätigen der Klingel des Nachtschalters öffnete niemand. Da sich nach längerer Verweildauer immer noch niemand zu erkennen gab, alarmierte der Mann die Polizei, da er befürchtete, dass sich die Mitarbeiterin in einer Notlage befinden würde.

Während die Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr Löffingen versuchte eine der Seitentüren der Tankstelle zu öffnen, um in das Gebäudeinnere zu gelangen, konnte die Betreiberin und Verantwortliche der Tankstelle erreicht werden. Sie gab an, dass die Mitarbeiterin bereits auf dem Heimweg wäre und alles seine Richtigkeit habe. Daraufhin verließen die Einsatzkräfte die Örtlichkeit.

Die Tankstelle war bereits geschlossen, machte jedoch aufgrund der vollen Beleuchtung den Eindruck noch geöffnet zu haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell