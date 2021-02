Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schlafwandlerin am Bahnhof aufgewacht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am Samstag den 06.02.2021 gegen 00:48 Uhr, trafen Passanten eine nur mit einem Nachthemd bekleidete Frau am Bahnhof in Hinterzarten an. Nachdem die Frau von den Fußgängern angesprochen wurde, machte diese einen verwirrten Eindruck. Sie konnte sich nicht daran erinnern ihre Wohnung verlassen zu haben.

Den Passanten kam die Situation komisch vor, woraufhin sie das DRK und die Polizei informierten. Es stellte sich während der Sachverhaltsaufnahme heraus, dass die Frau wohl schlafwandelte.

Die Frau konnte nach einem kurzen medizinischen Check durch das DRK die Örtlichkeit verlassen. Sie wurde durch die Polizei nach Hause begleitet.

