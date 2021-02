Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Personensuche im Rhein - Großeinsatz der Rettungskräfte beidseits des Rheins

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 08.02.2021, kam es im Bereich Laufenburg zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte beidseits des Rheins. Gegen 09:30 Uhr waren die deutschen Behörden von der Kantonspolizei Aargau verständigt worden. Nach einer dort eingegangenen Mitteilung würde eine Person im Rhein treiben. Unverzüglich rückten Schweizer und deutsche Rettungskräfte aus. Auf der deutschen Seite waren dies die Feuerwehren Laufenburg und Bad Säckingen, die DLRG, das THW sowie mehrere Streifen der Landespolizei. Ein Schweizer Rettungshubschrauber suchte das Gebiet ab, ebenso kam eine Drohne und mehrere Boote zum Einsatz. Trotz der intensiven Suche an Land, im Wasser und in der Luft konnte keine Person gesichtet werden. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 11:40 Uhr eingestellt.

