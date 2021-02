Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler & Titisee-Neustadt]

Am 04.02.2021, sowie am 06.02.2021 konnten durch die Polizei gleich zwei Zusammenkünfte von mehreren Personen festgestellt und aufgelöst werden.

Am Abend des 04.02.2021 kam es in Friedenweiler in einer privaten Werkstatt zu einer Zusammenkunft von 4 Haushalten. Die Verantwortlichen unterließen es, die bestehenden Hygienevorschriften einzuhalten, indem sie den geforderten Mindestabstand nicht einhielten und auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichteten.

Auf Ansprache reagierten die Personen mit Einsicht und verließen umgehend die Örtlichkeit.

Am Samstag den 06.02.2021, konnte in Titisee-Neustadt in den späten Abendstunden eine Feier von 7 jungen Personen aufgelöst werden. Die Jugendlichen hatten sich zum Feiern in einer privaten Garage getroffen.

Auch hier zeigten sich die Beteiligten einsichtig und die Feier wurde umgehend aufgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell