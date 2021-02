Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Aufbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In Haltingen, Alte Straße, auf dem Parkplatz beim Yachtclub wurde am Sonntag, 07.02.2021 zwischen 15.20 Uhr und 16.50 Uhr die Scheibe eines Pkw, Opel Corsa, Schwarz eingeschlagen. Der Täter entnahm aus einer Handtasche und einem Geldbeutel ein Mobiltelefon, eine Autobahn-Vignette für das Jahr 2021 sowie 100 EUR Bargeld. Zum Tatzeitpunkt soll der Parkplatz stark frequentiert gewesen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0 sucht Zeugen.

