POL-VDMZ: 27-Jährige offenbar unter Einfluss von Alkohol und Tabletten

Rheinhessen/Bornheim (ots)

Augenscheinlich unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand eine 27-jährige Berufskraftfahrerin, die eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 12.1.2021 gegen 20:30 Uhr kontrollierte. Zeugen meldeten der Polizei einen extrem langsamen und in Schlangenlinien geführten Kleintransporter zunächst auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz. Im Rahmen der Fahndung konnte der Kleintransporter dann aber auf der L 408 bei Biebelnheim angetroffen und auf dem Mitfahrerparkplatz bei Bornheim kontrolliert werden. Ein Alkotest bei der 27-Jährigen ergab ca. 0,16 Promille. Im Fahrzeug konnten jedoch zahlreiche angebrochene Medikamentenpackungen aufgefunden werden, so dass sich der Verdacht einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch die Wechselwirkung von Alkohol und Medikamenten ergab. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen, mit der nun die genauen Wirkstoffe analysiert werden. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie muss mit einer Strafanzeige und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

