POL-VDMZ: LKW-Fahrt mit über 2 Promille endet am Nahetaldreieck

Rheinhessen/Bingen am Rhein (ots)

Am 11.1.2021 wurde die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gegen 18:35 Uhr darüber informiert, dass zwei Lkw die die Abfahrt von der A 61 zur A 60 am Autobahndreieck Nahetal blockieren würden. Es seien auch Personen im Bereich der Fahrbahn. Vor Ort können durch eine Streife zwei Fahrer der betroffenen LKW angetroffen werden. Diese blockierten die Ausfahrt. Der Verkehr konnte nur sehr vorsichtig an der Stelle vorbeifahren. Die Klärung der Situation stellte sich aufgrund der Sprachbarrieren zunächst als schwierig heraus. Letztendlich konnte aber festgestellt werden, dass einem der beiden LKW-Fahrer, einem 37-jährigen Mann aus Polen der zweite LKW aufgefallen war, weil dieser in starken Schlangenlinien geführt wurde. Er hegte den Verdacht, dass dessen Fahrer alkoholisiert sein könnte und verständigte die Polizei. Die Überprüfung des zweiten Fahrers, eines 40-jährigen Mann aus Belarus bestätigte den Verdacht dann auch. Das Ergebnis des durchgeführten Alkotests ergab dann auch einen Wert von ca. 2,35 Promille. Für ihn war die Weiterfahrt dann natürlich sofort beendet. Es musste ein Abschleppunternehmen beauftragt werden, den LKW des 40-Jährigen von der Ausfahrt zu entfernen. Der Mann musste mit zur Dienststelle, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Strafverfahren und einem Fahrverbot rechnen. Seine Firma muss nun erst einen Ersatzfahrer organisieren. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen durch den Einsatz. Nicht geklärt werden konnte, warum die beiden genau in der Ausfahrt anhielten.

