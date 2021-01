Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der A60 - Vollsperrung

Heidesheim am RheinHeidesheim am Rhein (ots)

Am 11.01.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der A60, zwischen der Anschlussstelle Heidesheim und dem Autobahndreieck Mainz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 40-jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen befuhr den mittleren der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hessen. Aus noch völlig unbekannten Gründen vollzog der Fahrer eine Vollbremsung bis zum Stillstand seines Fahrzeuges. Anschließend stieg er aus seinem unbeleuchteten Fahrzeug und lief über die Autobahn. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten dem stehenden PKW nicht mehr ausweichen, so dass es zum Verkehrsunfall kam. Die beiden unfallbeteiligten Insassen der nachfolgenden Fahrzeuge, eine 35-jährige Frau aus Hessen und ein 44-jähriger Mainzer wurden leicht verletzt. Auf richterliche Anordnung wurde dem Beschuldigten, der unverletzt blieb, eine Blutprobe entnommen. Die Sperrung dauerte ca. zwei Stunden.

