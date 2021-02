Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In Haltingen in der Unterwerkstraße/ Im Rad wurde im Zeitraum vom 29.01.2021 bis zum 04.02.2021 an einem dort geparkten Pkw, Citroen, Silber der Fahrzeuglack von einem Unbekannten mehrfach mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch wurde ein Reifen beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0 sucht Zeugen.

