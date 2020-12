Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer überholt Polizeiauto

Polizeibeamte haben am Samstagabend (19.12.2020) einen mutmaßlich alkoholisierten 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet zu sein. Die Beamten waren gegen 23.40 Uhr in der Löwentorstraße aus Richtung Neckartalstraße unterwegs. Noch im Kurvenbereich, kurz vor der Bottroper Straße, überholte sie ein Mercedes mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ignorierte eine rote Ampel und bog nach links in die Bottroper Straße ab. Die Fahrt führte in die Straße Am Römerkastell sowie durch mehrere 30er-Zonen bis in die Naststraße. Als er schlussendlich von der Naststraße in die Hartensteinstraße abbog, stieß er mit einer dort befindlichen Schranke zusammen. Offenbar unbeeindruckt setzte er seine Flucht zu Fuß in Richtung eines Bolzplatzes fort. In einem Gestrüpp nahmen Polizeibeamte den 24 Jahre alten Fahrer letztendlich fest. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige offenbar bei seiner Fahrt unter Alkoholeinfluss stand. Des Weiteren entdeckten die Beamten einen offenbar frischen Unfallschaden an der Karosserie des Mercedes. Derzeit können die ermittelnden Beamten nicht ausschließen, dass der Tatverdächtige bei seiner Flucht ein weiteres Fahrzeug beschädigt hat. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten blieben bei der Festnahme des Tatverdächtigen unverletzt. Offenbar zog sich der 24-Jährige bei seiner Flucht ins Gestrüpp leichte Verletzungen zu. Zeugen, insbesondere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzten.

