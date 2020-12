Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-BotnangStuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend (16.12.2020) und Freitagmorgen (18.12.2020) in mehrere Gartenhäuser am Konradin-Kreutzer-Weg eingebrochen, ob sie etwas erbeutet haben, ist nicht bekannt. Ein Gartenbesitzer bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten bislang vier Gartenhäuser, an denen die Türen aufgebrochen worden sind. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

