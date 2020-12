Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-MöhringenStuttgart-Möhringen (ots)

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Paketzustelldienstes hat am Freitag (18.12.2020) eine 71-jährige Fußgängerin beim Rückwärtsfahren schwer verletzt. Der Fahrer befuhr gegen 12.35 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Straße "Stöcklesbrühl" und übersah die am Fahrbahnrand stehende Seniorin, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte Frau und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

