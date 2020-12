Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Dieb versucht Ladenkasse zu stehlen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (18.12.2020) einen 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der offenbar versucht hat, die Ladenkasse eines geschlossenen Friseurgeschäftes an der Tübinger Straße zu stehlen. Ein 35 Jahre alter Mitarbeiter schloss gegen 12.00 Uhr die Ladentür auf und begab sich in den Keller des Geschäftes. Als er wenige Minuten später wieder nach oben kam, erwischte er den Tatverdächtigen, der gerade mit der Ladenkasse, in der sich mehrere Hundert Euro befanden, in Richtung Ausgang flüchtete. Dem 35-Jährigen gelang es, die Ladentür von außen abzuschließen und die Polizei zu alarmieren. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

