Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Ausparken Fußgängerin erfasst

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai hat am Donnerstag (17.12.2020) beim Ausfahren aus ihrer Garage an der Schmidener Straße eine 88-Jährige Fußgängerin erfasst. Die Seniorin ging gegen 10.45 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator auf dem Gehweg die Schmidener Straße hinauf. Zur gleichen Zeit parkte die 37-Jährige mit ihrem Hyundai i30 rückwärts aus ihrer Garage aus und stieß mit der 88-Jährigen zusammen. Diese stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte Frau und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

