Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter greift Stadtbahnfahrer an - Zeugen gesucht

Stuttgart-WangenStuttgart-Wangen (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Mittwochabend (16.12.2020) an der Haltestelle Im Degen einen 41 Jahre alten Stadtbahnfahrer sowie eine weitere Person beleidigt und körperlich angegangen. Der Mann wollte gegen 19.50 Uhr mit seinem Mountainbike die Stadtbahn betreten, was zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht erlaubt ist. Der Stadtbahnfahrer forderte den Unbekannten daher auf, die Bahn wieder zu verlassen. Daraufhin beleidigte der Mann den Stadtbahnfahrer. Im Lauf der verbalen Auseinandersetzung spuckte der Täter dem 41-Jährigen ins Gesicht. Als dieser sich auf den Bahnsteig begab, um den Mann festzuhalten, kam es zu einem Handgemenge in dessen Verlauf ein 25-jähriger Fahrgast dem Stadtbahnfahrer zu Hilfe kam. Der Unbekannte griff den Passanten ebenfalls körperlich an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

